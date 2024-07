Antonio Banderas visita o morro do Vidigal, na Zona Sul - Dilson Silva/Ag.News

Antonio Banderas visita o morro do Vidigal, na Zona SulDilson Silva/Ag.News

Publicado 03/07/2024 14:17

Rio - Antonio Banderas, 63 anos, visitou o Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio, nesta quarta-feira (3). O astro de Holywood conheceu o grupo de teatro Nós do Morro, ao lado do ex-BBB e ator Babu Santana e de outros integrantes.

O ator espanhol está está no Rio para participar de uma série de eventos, incluindo uma participação na "Dança dos Famosos", no programa "Domingão com Huck", da TV Globo e o lançamento do seu novo perfume.

Na noite de terça-feira (2) ele recebeu vários famosos brasileiros em um festão em Santa Teresa, entre eles: Agatha Moreira, Rodrigo Simas, Bruno Gissoni, Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, Sophia Abrahão, Sérgio Malheiros, Carla Diaz e outros. O anfitrião caiu no samba ao som de Pretinho da Serrinha.