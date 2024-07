Reynaldo Gianecchini rebate críticas por atuação como drag queen no teatro - Reprodução / Instagram / Divulgação

Reynaldo Gianecchini rebate críticas por atuação como drag queen no teatroReprodução / Instagram / Divulgação

Publicado 03/07/2024 19:13

Rio - Reynaldo Gianecchini, de 51 anos, rebateu as críticas que vem recebendo pela sua atação como drag queen na peça "Priscilla, a Rainha do Deserto - O Musical", que está em cartaz em São Paulo. Em um vídeo publicado no Instagram, nesta quarta-feira (3), ele falou sobre o assunto, fazendo uma comparação com o personagem que interpretou na série "Bom Dia, Verônica", na Netflix.

Na trama do streaming, Gianecchini viveu Matias, um líder religioso que abusa de mulheres doentes em busca de cura. O ator comenta que a série foi muito bem recebida pelo público porque levantou discussões importantes, e que recebeu muitos comentários positivos pelo seu trabalho, diferentemente do que aconteceu com o papel no musical.



"Agora estou fazendo uma drag queen no teatro e, sim, também tem muita gente que adora, vai lá ver a peça, fica maravilhado e curte. Mas estou recebendo um monte de comentários muito negativos, de pessoas que misturam o meu personagem com minha vida pessoal e destilam toda sua raiva, seus preconceitos, falam coisas inacreditáveis", começa Reynaldo.



"Eu queria falar assim para essas pessoas: tudo bem ser um psicopata, um abusador. Vocês não gritaram, não acharam ruim, não confundiram com minha vida pessoal, mas uma drag queen, sim, muita gente não quer me ver nesse papel, querem me cancelar", ironizou ele. "Você vê que a gente tem que fazer esses personagens porque temos muito o que falar ainda. Esse é o Brasil que a gente vive", finalizou.

Baseada no filme australiano de 1994 "As Aventuras de Priscilla, a Rainha do Deserto”, o espetáculo conta a história de duas drag queens e uma mulher trans, que são contratadas para fazer um show em pleno deserto. Chegando ao local a bordo de um ônibus, elas se deparam com plateias entusiasmadas, mas também diversos desafios. O longa ficou famoso pela trilha sonora com a música “I Will Survive”, da cantora Gloria Gaynor.



Além de Reynaldo Gianecchini, o elenco conta com Diego Martins, que interpretou Kelvin na novela "Terra e Paixão" (2023), da TV Globo, Verónica Valenttino e Wallie Ruy.