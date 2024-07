Wanessa Camargo relata carro pegando fogo - Reprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 18:58

Rio - Wanessa Camargo desabafou em seus stories do Instagram sobre uma situação que vivenciou na tarde desta quarta-feira (3). Segundo a cantora, ela e sua equipe tiveram que parar na estrada, após o carro em que estavam pegar fogo.

"Eu de Dona Florinda no meio da estrada, o carro começou a pegar fogo e a gente teve que parar", contou a cantora, que brincou sobre seu penteado, fazendo referência à clássica personagem da série mexicana Chaves.

Ela mostrou, no vídeo, o carro com muita fumaça, mesmo depois de o serviço especializado chegar ao local. "O perrengue é chique, mas, agora, sentei aqui analisando e estou assustada com a situação", refletiu em seguida. Wanessa se deu conta que estava em um lugar fácil de parar o carro quando tudo aconteceu e que, pouco tempo antes, isso não seria possível, pois passava por um túnel. "Obrigada, Deus", concluiu.