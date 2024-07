Quavo e Lana del Rey lançaram uma música em parceria - Reprodução / Vídeo

Publicado 03/07/2024 16:01

Quavo e Lana del Rey lançaram, nesta quarta-feira (3), a música "Tough", que já conta com um clipe. A obra é dirigida por Wyatt Spain Winfrey e mostra os dois artistas em uma fazenda. A produção mistura tons de violão com batidas características do trap.

Quavious Keyate Marshall, conhecido pelo seu nome artístico "Quavo", tem 33 anos e ficou conhecido por ter feito parte do grupo de rap "Migos", que se separou em agosto de 2022. Conta com mais de 23 milhões de seguidores nas redes sociais.

Elizabeth Woolridge Grant, a Lana del Rey, tem 39 anos. Lançou seu primeiro álbum de estúdio, que tem o seu nome como título, em 2010. No entanto, foi apenas com "Born to Die", em 2012, que ela começou a marcar presença no cenário musical internacional. Lana já anunciou o seu 10º disco, "Lasso", que será lançado em setembro deste ano.