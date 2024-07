Bruna Marquezine se emociona com gravidez da empresária: Chorando feia num trem-bala - Reprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 13:48 | Atualizado 03/07/2024 13:49

Rio - A atriz Bruna Marquezine, de 28 anos, compartilhou nas redes sociais, nesta terça-feira (3), a emoção que sentiu ao ver o ensaio de gestante da amiga e empresária Juliana Montesanti, que espera a primeira filha com o marido, Marcelo Borges. A neném se chamará Antonia e foi carinhosamente apelidada de Tota.



"Uma das minhas melhores amigas, minha confidente, parceira e também minha empresária, e uma das melhores profissionais com quem já trabalhei, está esperando um anjinho, minha irmã mais nova. Essa foto aqui me pegou de jeito. Tô chorando feia num trem-bala. Eu amo muito ela, sabe?!", iniciou Bruna, que está viajando pelo Japão.

"E ela é forte pra caramba, resiliente, ela passou por um monte de coisa difícil à beça de lidar recentemente e ver ela com esse sorriso me emocionou. Eu amo esse cara aí também, que cara gente fina. Ver a felicidade deles me fez feliz. Ver essa família nascendo, eles realizando um sonho, reluzentes, nossa, aqueceu meu coração", completou a atriz nos stories do Instagram."Ah, e eu te amo também, Tota. Muito. Vem logo (só espera passar dia 22 de julho que você vai curtir mais ser leonina)", brincou a artista, que faz aniversário em 4 de agosto e é do signo de leão.Bruna também deixou um comentário na publicação da amiga gravidinha. "Agora sério… tô chorando no trem-bala. Amo vocês, família", escreveu. "Te amamos, primogênita", respondeu Juliana com uma sequência de risadas.