Cantor Tony Salles conta como fotos de ensaio nu o ajudaram em viagem aos Estados Unidos - Reprodução de vídeo

Cantor Tony Salles conta como fotos de ensaio nu o ajudaram em viagem aos Estados UnidosReprodução de vídeo

Publicado 03/07/2024 10:20 | Atualizado 03/07/2024 10:22

Rio - O cantor Tony Salles contou, nesta terça-feira (2), como fotos do ensaio nu que fez para a extinta revista "G Magazine" o ajudaram a entrar nos Estados Unidos, durante participação no programa "Que História É Essa, Porchat", do GNT. O artista viajou para o país e teve problemas para se comunicar em outro idioma.



"Primeira vez [viajando] sozinho, estava eu com minha 'malinha', tenso [...] arquitetando tudo que falaria [...] Só sabia o básico [de inglês]", disse. Em seguida, ele falou que durante a conversa com o funcionário da imigração, as perguntas começaram a aumentar e o homem pediu para que ele o acompanhasse até uma sala, para verificar informações sobre Tony.