Ex-BBB Paulo André comemora classificação para as Olimpíadas de Paris: Primeiro lugarReprodução de vídeo / Instagram

Publicado 03/07/2024 08:48 | Atualizado 03/07/2024 09:07

Rio - O ex-'BBB 22' e atleta Paulo André utilizou as redes sociais, nesta terça-feira (2), para comemorar a classificação para participar dos próximos Jogos Olímpicos de 2024, que acontecerão em Paris, na França.



"Hoje saiu pela World Athletics, que é a Confederação Internacional de Atletismo, todos os atletas da modalidade do atletismo que conseguiram a classificação [...] Eu consegui a vaga dos 100m, graças a Deus, em primeiro lugar, com muito esforço da minha equipe, foi um ciclo olímpico muito conturbado", contou o atleta nos stories do Instagram.