Paolla Oliveira se diverte com comentário de fãReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 19:47

Rio - Paolla Oliveira se divertiu com as reações dos fãs ao publicar um vídeo em que sensualizava de terno na praia, nesta terça-feira (2). Nos Stories, do Instagram, nesta quarta-feira (3), a atriz compartilhou um comentário em que relacionava sua publicação à sinopse de uma novela fictícia.

"Me chamem pra trabalhar na praia", escreveu Paolla na legenda em que posava, molhada, na praia. No vídeo, a atriz usava apenas um terno azul marinho e um sutiã bege. Os internautas ficaram encantados com a beleza da artista. No entanto, um comentário chamou a atenção dela.

"Aquela chamada de novela: Verônica é uma empresária determinada, leva a vida com leveza e sempre que pode, vai à praia. De pé firme, ou melhor, com o pé na areia, ela virou amiga do Diogo, um vendedor ambulante que fatura com caipirinha, água de coco e cervejinha na beira do mar", brincou um perfil, fazendo menção ao relacionamento de Paolla e Diogo Nogueira.

Outros fãs exaltaram a beleza de Paolla. "Suculenta no deserto! Ui", escreveu o comentarista de Carnaval da TV Globo Milton Cunha. "A mulher mais linda desse Brasil, meu Deus!", elogiou um perfil. "Deus caprichou bem nessa obra de arte, viu", disse outro.