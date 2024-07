Luan Pereira conta que parou de consumir bebidas alcóolicas - Reprodução

Publicado 03/07/2024 19:58

Rio - Luan Pereira revelou, nesta quarta-feira (3), que parou de consumir bebidas alcóolicas. Em seu story do Instagram, o cantor celebrou a conquista, que segundo ele, também se deu por ter crianças como parte de seu público se espelhando nele.

"Ontem eu dei um dos melhores rolês da minha vida sem beber, sem álcool. Faz muito tempo que eu não coloco bebida na minha boca e Deus é maravilhoso porque eu sempre fui assim, aí um tempo comecei a beber para dar uma descontraída e comecei a me sentir muito mal porque aquilo não era eu, eu me sentia outra pessoa no momento e, ao invés de ter aquela sensação boa que muitas pessoas têm, com razão, porque cada pessoa é cada pessoa, eu, ao contrário, me sentia muito mal. Estou feliz demais", disse.

O cantor ainda complementou: "Faz muito tempo que eu não bebo... desde que eu fiz o propósito com Deus e assumi a responsabilidade de saber que as crianças se espelham em mim, eu dei uma parada. E faz muito tempo que eu venho tendo uns rolês incríveis sem cachaça. Obrigado papaizinho do céu".