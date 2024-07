Bianca Rinaldi conta episódio de assédio em sua juventude - Reprodução / YouTube

Publicado 03/07/2024 22:33 | Atualizado 03/07/2024 22:47

Rio - A atriz Bianca Rinaldi, de 49 anos, que foi paquita da Xuxa entre 1990 e 1995, trouxe à tona uma situação marcante do seu passado enquanto recebia Juliana Baroni, que também foi dançarina da diva, no podcast "Pod, Não Pod ou Depende", no YouTube, que apresenta ao lado do psicólogo Guga Menga. Ela relembrou que, em sua juventude, sofreu assédio pelo ator Jerry Lewis durante uma edição do Prêmio Emmy, em Nova York, mas foi defendida pela rainha dos baixinhos.

Durante a cerimônia, Bianca andava pelos corredores com a cantora e cruzou com o famoso comediante, como relata. Ela disse que Xuxa parou de repente e começou a falar em inglês com Lewis, de forma agitada. Ao perguntar o que tinha acontecido, descobriu que o ator estava olhando o corpo dela de um jeito indecente: "Ele estava olhando para a sua bunda. Pô, uma menina! Fui falar com ele para não ficar olhando para a bunda de uma menina", revelou.

Ao relembrar a situação desconfortável, Bianca reflete: "Fiquei meio sem graça na hora, mas feliz por ter alguém que estava olhando para mim, me defendeu, cuidando".