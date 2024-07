Pitty passa por cirurgia de emergência - Reprodução do Instagram

Publicado 03/07/2024 07:34

Rio - Pitty, de 46 anos, precisou passar por uma cirurgia de emergência e ficará afastada de suas atividades profissionais durante dez dias. A informação foi dada pela assessoria de imprensa da cantora, nesta terça-feira (2), através do Instagram. Detalhes sobre o procedimento, no entanto, não foram informados. Com isso, as apresentações que a artista faria em Volta Redonda, Sorocaba (SP) e Divinópolis (MG), nesta semana, foram canceladas.

"Por recomendação médica, Pitty precisou se submeter a uma pequena cirurgia de emergência e ficará em recuperação por 10 dias, o que a impossibilitará de realizar os shows dos dias 04/07 em Volta Redonda/RJ, 05/07 em Sorocaba/SP e 06/07 em Divinópolis/MG", diz o comunicado.

"As produtoras dos eventos informarão oportunamente ao público as eventuais novas datas desses shows. Lamentamos os cancelamentos e os transtornos, e seguimos acompanhando a recuperação da artista para que seu retorno aos palcos aconteça o mais brevemente possível", finaliza.