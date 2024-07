Wenny Isa recebe carinho de amigos famosos em festa de aniversário e dança com a irmã Lexa

Rio - Wenny Isa comemorou seu aniversário de 15 anos em grande estilo, nesta terça-feira (2). A rainha de bateria da Unidos de Bangu e musa da Portela recebeu o carinho de familiares e amigos famosos em sua festa, realizada em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Com o tema 'Show', a celebração teve tons de preto, dourado e vermelho na decoração.

Irmã da aniversariante, Lexa marcou presença no evento, acompanhada do noivo, o ator Ricardo Vianna, e fez questão de dançar a tradicional valsa com Wenny. O ex-BBB Juninho, a atriz Viviane Araújo e o marido, Guilherme Militão, também estavam entre os convidados da festa.

Durante a celebração, Wenny se lançou oficialmente como cantora de pop/funk. No palco, ela cantou sua música de trabalho "Check Point", além de sucessos de outros artistas como Beyonce, Lady Gaga, Pitty, Anitta e de Lexa. "Sempre fui apaixonada por música e dança. Acredito que ter visto a minha irmã deslanchar na carreira me deu mais vontade de viver tudo isso. Um belo dia chamei a minha mãe e disse que eu queria seguir a carreira de cantora. Tive o apoio dela, da minha irmã, de toda família", afirmou.

Mamãe coruja, a empresária Darlin Ferrattry era pura emoção. "Estou feliz e emocionada. Hoje é um dia importante para vida da minha filha. Além de estarmos aqui comemorando a vida dela, esta transição maravilhosa que ela faz para vida adulta, estamos também dando ponta-pé inicial na carreira dela como cantora. Ela já fez participação especial no show da irmã, mas hoje ela se mostra por inteiro, colocou toda energia dela, todo talento, toda criatividade. Toda evolução que tem adquirido na forma de cantar, se expressar, mostrando a artista que ela é", disse.







Relatar erro