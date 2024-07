Jaquelline Grohalski se emociona após comprar imóvel - Reprodução do Instagram

Publicado 03/07/2024 11:22

Rio - Jaquelline Grohalski, de 30 anos, realizou um de seus sonhos, nesta terça-feira (3). A campeã de "A Fazenda 15", da Record TV, comprou uma casa e celebrou a conquista em suas redes sociais. Emocionada, a influenciadora digital disse que não imaginava estar vivendo esse momento.

"Nem dos meus maiores sonhos, eu imaginava estar vivendo tudo que eu vivi e como tudo na minha vida é um passo de cada vez. Estou extremamente feliz...É uma das maiores conquistas da minha vida", afirmou Jaquelline, no Instagram Stories. "Comprei minha casa", vibrou.

Ela também comemorou a compra do imóvel através do X, antigo Twitter. "Sempre trabalhando, sem tirar nada de ninguém, vivendo cada momento meu. Hoje Deus me honrou com um dos meus maiores sonhos. Obrigada senhor por tudo. Obrigada a cada um de vocêes que acreditou em mim", escreveu. Em outra publicação, a influenciadora aconselhou seus admiradores: "Acredite em você como eu acreditei em mim. Obrigada, senhor. Por tudo".

Comprei minha casa senhor. Eita glória — Jaquelline (@JaqueGrohalski) July 3, 2024