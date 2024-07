Sophie Charlotte e Xamã - Van Campos / Agnews

Publicado 03/07/2024 08:13

Rio - Sophie Charlotte, de 35 anos, e Xamã, de 34, marcaram presença no Prêmio APCA (Associação Paulista de Críticos Teatrais), realizado no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na noite desta terça-feira (2). Em meio a rumores de affair, os atores, que interpretam Eliana e Damião em "Renascer", acompanharam o evento juntinhos e conversaram ao pé do ouvido.

Sophie, inclusive, foi uma das premiadas da noite e recebeu o troféu de 'Melhor Atriz', por seu papel como Maíra, na novela "Todas as Flores", disponibilizada no Globoplay e exibida na TV Globo. "Estou muito grata e muito feliz por receber esse premio da APCA por 'Todas as Flores'. Queria agradecer a TV Globo e globoplay, porque desde os meus 17 anos venho recebendo grandes oportunidades, e agarrei cada uma com muito amor e muita responsabilidade também", disse a atriz no palco.