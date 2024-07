Eliana encontra Serginho Groisman na TV Globo - Reprodução do Instagram

Eliana encontra Serginho Groisman na TV GloboReprodução do Instagram

Publicado 03/07/2024 09:32

Rio - Eliana, de 51 anos, esteve nos estúdios Globo de São Paulo, nesta terça-feira (2), acompanhada de Manzar Feres, diretora geral de publicidade da emissora, e aproveitou a ocasião para visitar o amigo Serginho Groisman. Em um vídeo publicado no Instagram, a apresentadora compartilhou momentos do encontro e disse que adora o "Altas Horas".

"Hoje foi dia de conhecer a Globo SP e a estrutura comercial comandada pela amiga competente Manzar Feres. Ela é mulher que inspira com sua força, potência e profissionalismo. Viva as mulheres!

Aproveitei para conhecer os estúdios e dar um beijo no querido amigo Serginho Groisman. Amo o 'Altas Horas'! Que tarde incrível de excelentes encontros e que time", escreveu Eliana na legenda.

O apresentador também publicou um clique com Eliana e Manzar em sua rede social. "Visita de bem-vinda. Eliana bem guiada por Manzar Feres", afirmou Serginho. "Tão maravilhoso estar com vocês", comentou Eliana, que substituirá Ivete Sangalo no comando do "The Masked Singer Brasil" , e será uma das âncoras do "Saia Justa", do GNT.