Bruna Lombardi e Carlos Alberto RiccelliReprodução do Instagram

Publicado 03/07/2024 13:09

Rio - Bruna Lombardi usou o Instagram, nesta quarta-feira (3), para celebrar o aniversário do marido, Carlos Alberto Riccelli, que completa 78 anos. A atriz se declarou para o amado ao compartilhar um vídeo com fotos dele e da família. Os dois estão juntos desde 1978 e são papais de Kim, de 42.

"Existem tantas histórias dentro da nossa história. Vivemos tantos momentos, tantas emoções e surpresas e cada vez mais unidos, a gente segura todas. Você é meu céu, meu chão, meu oceano de paixão e alegria. Eu nem sabia que podia ser assim feliz com alguém, mas hoje eu sei que somos um. Você, o Kim e eu", escreveu Bruna.

"Somos um. Com todo amor que existe e a gente inventa e sempre mais. Como é bom ter você perto. Parabéns, baby", concluiu a artista, que utilizou a música "Little Blue", de Jacob Collie em parceria com Brandi Carlile, como trilha sonora da postagem.