Fred Bruno desabafa sobre saudade do filho: Vontade de largar tudoReprodução / Instagram

Publicado 03/07/2024 12:51 | Atualizado 03/07/2024 12:53

Rio - O jornalista e influenciador digital Fred Bruno, de 35 anos, utilizou as redes socais, nesta terça-feira (2), para fazer um longo desabafo sobre a saudade que sente do filho, Cris, que completa 3 anos esse mês, por estar distante devido uma viagem a trabalho. O pequeno é fruto do relacionamento do ex-BBB com a empresária Bianca Andrade.



"Quando meu filho nasceu, descobri o que é amor de verdade. Mas ao ter que viajar e ficar longe dele, eu também descobri o que é saudade de verdade", iniciou o pai na legenda da publicação, onde aparece em uma chamada de vídeo com Cris.

"É quase que inexplicável, quase que uma dor física, quase como se meu corpo tivesse funcionando sem uma parte. Na verdade 'uma parte' não, e sim sem a principal parte, mas que precisa continuar funcionando mesmo assim", continuou.



"Às vezes dá vontade de largar tudo e voltar correndo, assim como já fiz, mas da mesma forma que expliquei pra ele, o papai veio fazer um trabalho muito importante e já já volta", escreveu o ex-BBB.



"Enquanto não volto, meu maior desafio é esse aí, estar presente na vida dele de alguma forma todos os dias. E só de ver esse sorriso e a nossa conexão intacta, mesmo de longe, me preencho de mais forças ainda pra seguir firme nos meus objetivos. É por ele, é por mim, é por nós. Te amo Necão!", declarou.



Internautas e famosos reagiram nos comentários da postagem. "Super recomendo largar tudo", disparou o ex-apresentador Tiago Leifert, que pediu demissão da Globo em 2021. "Vocês riem igual! É muito lindo ver a relação de vocês", disse uma usuária das redes sociais. "A conexão de vocês é uma das coisas mais lindas e preciosas de se ver. Dá pra sentir daqui", opinou outra seguidora.

O motivo da distância do filho é que Fred foi convidado pela CBF para acompanhar a Seleção brasileira nos Estados Unidos, na disputa da Copa América.