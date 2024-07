Davi Britto posa com musa do Boi Garantido, Tamires Assis - Reprodução

Davi Britto posa com musa do Boi Garantido, Tamires Assis

Publicado 04/07/2024 08:35

Rio - Davi Brito falou sobre a relação com a musa do Boi Garantido do Festival de Parintins, Tamires Assis, em uma transmissão ao vivo, feita no Instagram, nesta quarta-feira (3). O campeão do "BBB 24" confirmou que os dois estão se conhecendo e revelou que eles tem vários planos.

"Sobre eu e Tamires, todo mundo já sabe. A gente está se conhecendo e estamos com planos, vários planos futuros, papo de vida. Que Deus nos abençoe, que a gente prospere e que dê tudo certo para a gente. É isso: estou conhecendo essa pessoa maravilhosa e incrível", afirmou o baiano.