Marina Ruy Barbosa está em St. Barths, no CaribeReprodução do Instagram

Publicado 04/07/2024 14:17

Rio - Marina Ruy Barbosa esbanjou beleza e boa forma em cliques compartilhados no Instagram, nesta quinta-feira (04). De férias em St. Barths, no Caribe, a atriz de 29 anos surgiu deslumbrante em cliques de biquíni e também usando um vestido de crochê.

Noiva do empresário Abdul Fares, a ruiva recebeu uma chuva de elogios dos internautas. "Que lindezaa! Parece uma pintura", disse um. "Perfeita", comentou outro. "Deusa", opinou uma terceira pessoa.

No último domingo (30), Marina mostrou alguns registros de sua festa de aniversário aos fãs. Para a ocasião, ela apostou na transparência, usando um top na cor champanhe para combinar com a bolsa. O restante do look era em tons de branco. "É meu aniversário bebê", escreveu na legenda.