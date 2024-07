Cauã Reymond e Michele Morrone - Reprodução/Instagram

Publicado 04/07/2024 14:30

Rio - O encontro de dois galãs está dando o que falar nas redes sociais! Cauã Reymond compartilhou, nesta quinta-feira (4), uma foto com Michelo Morrone, ator italiano que ficou conhecido pelo seu papel no filme "365 Dias', da Netflix, em desfile da grife Dolce & Gabanna, em Sardenha, na Itália e recebeu dezenas de elogios.

Muitos fãs compararam a semelhança e beleza entre os dois e fizeram comentários divertidos. "As definições de tanto faz foram atualizadas", disse uma internauta.

"A segunda não é uma foto é uma obra de arte kkkkkk", brincou outra fã.

Além do italiano, Cauã postou uma foto com o coreano Choi San, um dos integrantes do grupo de K-pop ATEEZ. A top brasileira Alessandra Ambrosio também prestigiou o evento da grife italiana, e posou ao lado de San e de Maluma.