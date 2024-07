Anitta fez uma viagem com Juliano Floss, Marina Sena e Vivi Wanderley em 2023 - Reprodução / Instagram

Publicado 04/07/2024 15:49 | Atualizado 04/07/2024 16:00

Anitta foi criticada após celebrar, nas redes sociais, o namoro recém-assumido entre Marina Sena e Juliano Floss nesta quinta-feira (4). A cantora comentou emojis de corações em uma foto do casal e foi questionada por fãs pela sua amizade com Vivi Wanderley, ex-namorada do tiktoker.

"Você não era amiga da Vivi?", comentaram algumas pessoas. "Defendo talarica, Anny?", questionou uma mulher. "Tadinha da Vivi com essas certas amizades", alfinetou mais uma. "Isso porque era amiga da Vivi, imagina se fossem inimigas", colocou um usuário. Uma internauta brincou com a situação: "O unfollow da Vivi vindo".

Os rumores de um romance entre Juliano e Marina começaram em abril deste ano, mas foram negados. Na época, o influenciador afirmou que se tratava apenas de uma amizade. No entanto, a relação escalou. Ele e Vivi se separaram em dezembro do ano passado. Já Mariana estava solteira desde junho de 2023, quando terminou com o produtor musical Iuri Rio Branco.

O novo casal se conheceu em uma viagem para a Grécia, em 2023, que teve a presença de Vivi, quando ela e o tiktoker ainda namoravam. Anitta era uma das presentes, junto a personalidades como Juliette, Jade Picon e Duda Beat.