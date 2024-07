Marvel divulga trailer intenso de ’Agatha Desde Sempre’ - Divulgação

Publicado 08/07/2024 15:28

Rio - A Marvel divulgou, nesta segunda-feira (8), o primeiro trailer e o pôster oficial da série "Agatha Desde Sempre", derivada de "WandaVision". Estrelada por Kathryn Hahn, os dois primeiros da produção chegam ao catálogo do Disney+ em 18 de setembro.

Após ter a memória apagada pela Feiticeira Escarlate, a bruxa Agatha Harkness leva a vida como detetive na cidade de Westview. Porém, tudo muda quando ela dá de cara com o passado e se liberta do feitiço no qual esteve presa. Sem os poderes, ela embarca em uma jornada perigosa para retomar sua magia, com a ajuda de um ou outro amigo inusitado.

Além de Kathryn Hahn, a série conta ainda com nomes como Joe Locke, Sasheer Zamata, Ali Ahn, Maria Dizzia, Paul Adelstein, Miles Gutierrez-Riley, Okwui Okpokwasili, Debra Jo Rupp, Patti LuPone e Aubrey Plaza no elenco. Jac Schaeffer, Rachel Goldberg e Gandja Montiero são os diretores de "Agatha Desde Sempre".