Eliana se emociona ao receber homenagem dos filhos no Domingão - Reprodução de vídeo

Eliana se emociona ao receber homenagem dos filhos no DomingãoReprodução de vídeo

Publicado 08/07/2024 07:57

Rio - A apresentadora Eliana, de 51 anos, se emocionou, neste domingo (7), com a homenagem que recebeu dos filhos, Arthur, 12, e Manuela, 7, durante participação do "Domingão com Huck", da TV Globo. A nova contratada da emissora foi uma das integrantes do júri artístico da final do "Dança dos Famosos" e foi surpreendida ao vivo com um vídeo dos herdeiros.



"São mais de 30 anos da minha mãe na TV. Ela está na memória afetiva de muita gente. Fora dos bastidores, a nossa família também coleciona memórias com ela: o dia em que eu nasci, o dia que minha irmãzinha Manu nasceu e sua risada, seu abraço apertado e todas às vezes em que desbravamos o mundo juntos. Mãe, você é amada por todo o Brasil e ainda mais por nós. Um beijo", declarou o primogênito. "Mamãe, eu te amo muito mesmo. Beijinho", completou a caçula.