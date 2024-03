Eliana e pai - Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 11:04 | Atualizado 19/03/2024 11:05

Nessa segunda-feira (19), José Bezerra, pai da apresentadora Eliana, faleceu aos 92 anos de idade. Até o momento, a apresentadora não se manifestou publicamente sobre o ocorrido. Porém, a equipe da famosa confirmou a triste notícia.

Para quem não sabe, José Bezerra vinha enfrentando problemas de saúde e estava morando com a filha desde 2023, após ser internado em uma UTI. Em uma homenagem emocionante feita no ano passado, Eliana destacou a importância dos pais na vida dos filhos, ressaltando a figura de seu pai.



"Pais, o papel de vocês é de extrema importância para a vida dos seus filhos. Nunca se esqueçam. Adri é um pai brincalhão e gente boa com a Manu e um amigão para o Arthur. Que sorte a nossa. Meu paizinho, hoje com 92 anos, ficou 18 anos fora de nossa casa e voltou para morar comigo e está mais próximo de nós, um presente pra nossa família. Sempre foi aquele nordestino bravo na criação das filhas e hoje é só doçura. Tudo é aprendizado", declarou a apresentadora em homenagem.