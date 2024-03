Déa Lúcia recusa 'pegar leve' com Yasmin e deixa climão em programa - Foto: Reprodução

Déa Lúcia recusa 'pegar leve' com Yasmin e deixa climão em programa Foto: Reprodução

Publicado 19/03/2024 09:02

Nos corredores do "Domingão com Huck", há um clima de tensão que não passa despercebido. O motivo seria Dona Déa Lúcia, mãe do saudoso Paulo Gustavo, que não ficou nada satisfeita com a edição de sua conversa com Yasmin Brunet. O papo, exibido no último domingo (17), teria sido “podado” pela produção.



Segundo apurado pela colunista Mariana Morais, a veterana já havia sido instruída para ser mais amena com Yasmin. A ideia seria limpar a imagem da modelo após sua trajetória polêmica no BBB 24. A emissora até estaria planejando projetos futuros com a ex de Gabriel Medina devido à sua grande repercussão.



Porém, Dona Déa Lúcia resolveu contrariar as orientações e falou sem papas na língua. Desde que foi contratada pela Globo, a mãe do humorista deixou claro que não se submeteria a dizer apenas o que a emissora desejava. Ela insistiu em ter liberdade de expressão em suas participações.



Assim, Dona Déa presenteou Yasmin com um livro sobre descontruir o racismo estrutural, gesto omitido na edição. Mesmo assim, ela fez questão de compartilhar a obra nas redes sociais. A atitude teria causado desconforto nos bastidores do programa, já que ela não se curvou à tentativa da Globo de suavizar a situação.



Ainda de acordo com Mariana Morais, o canal busca evitar que artistas enfrentem repercussões negativas após o reality show, como aconteceu com Karol Conká. Dona Déa, por sua vez, mantém sua postura, mesmo que isso signifique desafiar as expectativas da produção.