Jojo Todynho compra carro avaliado em R$ 750 mil - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 21:10

Jojo Todynho está de carro novo! A cantora começou a semana anunciando nas redes sociais que ia buscar seu novo automóvel, uma Land Rover Discovery, que está avaliada em R$ 750 mil. O carro é o mesmo modelo usado por William, o príncipe de Gales.

Na tarde desta segunda-feira (18), a artista publicou um vídeo dentro do carro de luxo com óculos de sol. "Mauro veio me entregar meu novo bebê. A gente trabalha, papai do céu ajuda e a gente conquista", agradeceu Jojo.

A estudante de direito saiu da concessionária com seu SUV e publicou um vídeo para comemorar a conquista. Jojo elegeu "Let's Go", do rapper britânico Tion Wayne, como trilha sonora do passeio pelas ruas do Rio de Janeiro.