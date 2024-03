Felipeh Campos se revolta e detona ex de Ana Hickmann - Reprodução/YouTube/Instagram

Publicado 18/03/2024 19:03 | Atualizado 18/03/2024 21:03

O apresentador Felipeh Campos se revoltou com Alexandre Correa, ex de Ana Hickmann, após o empresário publicar um vídeo do próprio filho alegando que a mãe não foi agredida pelo pai. Em novembro, a apresentadora denunciou o ex-marido por violência doméstica.

"Eu não vi agressão nenhuma. Eu fiquei presente a briga inteira. Não vi nenhuma agressão. Aí, galera que acreditou, está errado. Eu comprovei que isso é mentira. Eu estava no dia da briga”, disse Alezinho de 10 anos na gravação compartilhada nas redes sociais.

"Eu acho que a pior coisa que existe é quando você pega, simplesmente, o seu filho, uma criança. Vou te dizer uma coisa Alexandre, quando você faz um negócio desse, fala muito mais sobre você do que seu próprio caso, do que tudo isso que está permeando a sua vida. Se eu fosse você, ficaria muito quietinho", iniciou Felipeh no "Link Podcast".

"Eu só não consigo entender qual é a estratégia da defesa, em que cada vez mais tenta incriminar o próprio Alexandre Correa. Ou esse advogado realmente acha que ele tem que ser preso? Só pode ser! Porque que a gente não consegue assistir uma outra questão, porque a gente sabe que um habeas corpus não custa menos de R$ 200 mil ou R$ 300 mil... ou seja, não consigo entender isso", prosseguiu.

"É muito degradante tudo que estamos assistindo, inclusive sobre o próprio caso Ana Hickmann e Alexandre Correa. E volto a dizer, o vídeo onde ele coloca o filho para falar e grava... que isso tivesse sido encaminhado inclusive pra Justiça e não pra opinião pública, a imprensa”, disse ele. “Eu percebo que ele quer movimentar o caso, ele quer tumultuar a história pra que isso realmente conspire contra a Ana Hickmann", acrescentou.

Em seguida, Felipeh afirmou que já testemunhou o empresário sendo grosso com a modelo. "Eu presenciei já ele sendo estúpido com a Ana Hickmann, eu já vi ele sendo estúpido com colegas”, completou.