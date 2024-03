Luana Piovani detona Pedro Scooby - Reprodução/Instagram

Publicado 18/03/2024 16:57

Luana Piovani publicou em seu perfil no nesta segunda-feira (18) para criticar o ex-marido, Pedro Scooby. A atriz desabafou sobre a mudança de país do filho e sobre voltar ao tribunal de Cascais, em Portugal, por conta de sua relação com o surfista.

Desta vez, ficou decidido que o filho mais velho de Piovani e Scooby, Dom, de 11 anos, poderá morar com o pai no Brasil. O embate levou 10 sessões para o acordo ser definido, já que a justiça portuguesa não aceita separar irmãos.

“Um sortudo que eu fiz a gentileza de colocar na luz e por isso hoje ostenta carros milionários na garagem”, iniciou Piovani.

Sem citar diretamente o nome de Pedro, Luana fala sobre estar sendo silenciada pelo ex-BBB através da Justiça. "Através da lei, o que é mais auspicioso, querendo me calar. Isso porque, todas as vezes que falei, falei das faltas dele, mas também já o elogiei muito quando mereceu", completou.