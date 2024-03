Alane e Beatriz planejam vingança contra sister: 'Máscaras vão cair' - Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 14:16 | Atualizado 18/03/2024 14:22

A tensão no Big Brother Brasil 24 só aumenta e as emparedadas Alane e Beatriz não escondem sua insatisfação. Determinadas a se vingarem de suas rivais na casa, alfinetarem Giovanna e Raquele pela manhã. Porém, tudo indica que elas miram agora em Leidy Elin.

O destino das duas foi selado no último domingo (17), com Alane sendo a mais votada pela casa e Beatriz acabando na berlinda. Vale destacar que a sister até recebeu imunidade do Anjo, mas o poder foi vetado por Raquele e, assim, Giovanna indicou a sister. Agora, a vendedora do Braz está disposta a agir sem piedade contra suas adversárias.

Ela critica duramente as atitudes das colegas, prometendo vingança. "A gente não é da mesma laia. Para mim, acabou esse negócio de coração bom, Alane", declarou Beatriz. “Fica descolorindo o mesmo pelo da pele. É uma planta enraizada. Duas plantas [Giovanna e Raquele]. São plantas que o Gnomo fica regando", disparou.

Apesar das provocações, Alane pede cautela. “Tem que ter cuidado para não ser soberba", alertou a aliada. Porém, a vendedora rebate: "Povo falso do cac*te. Fico impressionada no como eles vão em cima de você e do Davi", afirmou Beatriz, claramente indignada com a situação.

Durante a conversa, Alane ressalta o recorde de Leidy Elin em não receber votos ao longo do jogo, mas promete que isso mudará em breve. "Estou indo para o quinto Paredão, e ela sem ser votada? As máscaras vão cair", ameaçou a participante, determinada a fazer justiça no reality show.