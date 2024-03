Cintia Dicker e Pedro Scooby - Foto: Reprodução

Cintia Dicker e Pedro Scooby

Publicado 18/03/2024 10:54 | Atualizado 18/03/2024 10:57

Nesta segunda-feira (18), Cintia Dicker recorreu às redes sociais para explicar a ausência de Pedro Scooby, pai de sua filha Aurora, em suas postagens recentes. A modelo deixou claro que o surfista está ausente devido ao trabalho e pediu para que sua mensagem não fosse motivo de especulações.



Cintia destacou que é frequentemente questionada sobre a presença de Scooby na vida da filha. “E para os curiosos de plantão, Pedro está trabalhando [...] Ficam me perguntando todo santo dia: 'Cadê o pai da Aurora?'. O pai da Aurora está trabalhando e depois o pai da Aurora vai ver os irmãos da Aurora", começou.



Além disso, a modelo enfatizou que tudo está em ordem e que eles se revezam nos cuidados com Aurora. “Esses dias viajei, ele ficou aqui, agora ele foi, e ok. Isso é só uma mensagem de uma filha que está muito triste, que a mãe está indo viajar e dá um desespero, tá bom? Sem barracos aqui, sem fofocas porque não gostamos”, pediu.



A explicação de Cintia veio pouco depois de Luana Piovani, ex-esposa de Scooby, criticar o surfista. A atriz mencionou o processo judicial que o ex-BBB move contra ela e detonou o famoso: “Um sortudo que coloquei na luz, que por isso hoje ostenta carros milionários na garagem, está através da lei querendo me calar”, disparou.