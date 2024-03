Viih Tube e Eliezer recebem ex-BBBs em nova mansão: 'Sem estrutura' - Foto: Reprodução

Publicado 18/03/2024 10:39

A nova casa de Viih Tube e Eliezer é uma verdadeira mansão e já está recebendo visitas importantes. O casal compartilhou momentos com os amigos e ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo. A dupla marcou presença para um almoço cheio de charme no fim de semana.

Por meio do seu perfil no Instagram, Laís Caldas revelou o aconchego e a elegância da nova mansão dos amigos. Com elogios à hospitalidade e à sofisticação do local, a ex-BBB não poupou elogios."Sendo muito bem recebidos [...] É chique demais. Estou chocada. E os primeiros convidados, amei!", escreveu a médica.

O encontro foi registrado com uma foto do quarteto, onde a pequena Lua, filha de Viih e Eliezer, brilhou com toda a sua fofura. A filha da youtuber conquistou Laís Caldas, que confessou: “Titia está sem estrutura para tanta fofura. Boneca linda, vontade de apertar! Ps: olha o pezinho segurando no vestido”.

Viih Tube e Eliezer compartilharam com os fãs não só o encontro, mas também a mudança oficial para a nova residência. Após um período de obras, o casal se mudou definitivamente para a mansão em Granja Viana, São Paulo. A mudança marca um novo capítulo na vida dos influenciadores.