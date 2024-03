Gabi Luthai e Téo Teló anunciam o nome do filho - Reprodução/Instagram

Gabi Luthai e Téo Teló anunciam o nome do filhoReprodução/Instagram

Publicado 16/03/2024 16:45 | Atualizado 16/03/2024 16:49

A cantora Gabi Luthai e seu marido, Téo Teló, usaram as redes sociais neste sábado (16) para anunciar o nome do primeiro filho. Os dois estão à espera de menino e decidiram inovar com um chá revelação diferente.

Em vídeo publicado no Instagram, o casal apareceram estourando diversas bexigas com vários nomes que foram cogitados para o bebê. Quando eles estouram a bexiga que estava escrito Pietro, revelam que havia um body branco lá dentro, confirmado que este é nome escolhido.

"Nosso momento chegou! Finalmente vamos contar pra vocês o nome do nosso filho! Vocês estavam ansiosíssimos, né", escreveram. “Foi muito divertido gravar. Pareceu que ia descobrir o nome junto com vocês”, contou a cantora nos comentários.

Recentemente, Gabi revelou que estava grávida de gêmeos, mas perdeu um dos bebês. "Eu tive um sangramento no meio de um restaurante. Eu estava sentada e eu senti escorrer um líquido. Na hora eu levantei e corri para o banheiro, quem passou por isso sabe, vem aquela sensação de 'tô perdendo meu bebê'", relatou em vídeo publicado nas redes sociais.

Gabi seguiu a orientação médica de tomar a medicação e ficar de repouso até a fazer uma consulta no dia seguinte. Durante o ultrassom, ela descobriu que tinha um deslocamento ovular, que acontece antes das 12 semanas. "Até então a gente não sabia que eram dois", revelou.