Fã cadeirante que levou bronca de Madonna se pronuncia após gafeReprodução/Instagram

Publicado 16/03/2024 12:44 | Atualizado 16/03/2024 12:53

Ao site norte-americano TMZ, a fã Vanessa Gorman, que ficou paraplégica devido a um acidente de automóvel em 1999, se pronunciou sobre o caso. De acordo com a fã, ela não ficou chateada pela artista.

Ela relatou que no momento da bronca, pensou que Madonna estava falando com outra pessoa, já que Vanessa estava em uma cadeira de rodas rosa brilhante. No entanto, ela ficou em choque quando percebeu que a Rainha do Pop falava diretamente com ela.

Segundo Vanessa, foi importante Madonna pedir desculpas pelo erro e garantiu que não ficou ofendida. “Algumas pessoas usam cadeiras de rodas e conseguem ficar de pé. Ela não tinha ideia de que eu era paraplégica”, declarou.