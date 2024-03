Reação de Lore Improta ao descobrir que Liz brigou na escola - Reprodução/Instagram

Reação de Lore Improta ao descobrir que Liz brigou na escolaReprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 21:01 | Atualizado 16/03/2024 10:38

Lore Improta divertiu os seguidores ao filmar sua reação ao descobrir que a filha, Liz, brigou na escola nesta sexta-feira (15). A pequena é fruto do casamento da artista com Léo Santana.

Nos stories do Instagram, a dançarina foi buscar a filha, de 2 anos, na creche e se surpreendeu quando ela contou que brigou com um colega de classe. "Você brigou?", perguntou Lore. "Briguei, machucou o meu dedinho", admitiu Liz.

"Mas brigou com quem, velho? Por que você brigou? Sabe que brigar não é legal, né filha. Tem que conversar se alguém fez alguma coisa que você não gostou", explicou a influencer.

Em seguida, Lore conversou com a filha para não brigar com os amigos. "Você gosta de alguém te bata? Mamãe, papai e todo mundo que te ama não te bate. Então por que você vai bater no amiguinho, se você gosta dele? Tem que dar carinho, beijo, amor e conversar igual a mamãe faz com você", declarou Lore.

"Tentando entender como educar nesses momentos a mãe de primeira viagem", completou ela. Confira: