Jade Picon se pronuncia sobre novo affair - Reprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 17:29 | Atualizado 15/03/2024 17:30

Jade Picon usou as redes sociais nesta sexta-feira (15) para desabafar sobre os rumores de que estaria vivendo um relacionamento. Durante sua viagem a Los Angeles, a influencer foi apontada como novo affair de Nader Fares, primo de Abdul Fares, noivo de Marina Ruy Barbosa. Os dois foram vistos juntos em uma festa pós-Oscar.

"Nova cidade, novo país, naturalmente vão arranjar um novo namorado para mim. Já já sai na internet alguém apontado como affair porque é certo. Toda viagem que eu faço, algum affair. Eu sempre muito caladinha para vencer. Eu fico até curiosa. Só esse ano já foram uns quatro?", declarou nos stories do Instagram, que está em Londres.

A artista também se revoltou por associarem seus amigos como possível affair. "O único homem que se salva disso tudo é meu irmão. Essa é a sensação genuína que eu tenho. Único homem que pode estar do meu lado que não vão falar que eu estou tendo algum envolvimento, é ele", afirmou. "Isso é cansativo demais! Eu nem me pronuncio porque já aconteceram várias vezes. É a pessoa estar do meu lado que, pronto, é meu affair."

"Vamos parar com isso, com essa especulação toda! O dia que eu aparecer de mãos dadas, beijando e falando que eu tô junto, eu vou estar junto! Agora, parece que mulher não pode ter amigo homem! Tem que ter algum envolvimento amoroso. Que coisa chata, hein! Eu não me pronuncio sobre isso, mas é um desabafo real! Todo amigo meu é apontado como affair. Todos!", completou.