Publicado 15/03/2024 14:55 | Atualizado 15/03/2024 14:58

Nesta sexta-feira (15), Giovanna Lancellotti compartilhou uma emocionante notícia em suas redes sociais: ela aceitou o pedido de casamento de Gabriel David. Após três anos de namoro, a atriz está pronta para dar um novo passo em sua vida amorosa ao lado do herdeiro da prestigiada escola de samba do Rio de Janeiro.



Giovanna e Gabriel assumiram o relacionamento para o público em agosto de 2021. O empresário é filho de Anísio Abraão, figura de destaque no cenário do Jogo do Bicho. Além disso, seu pai também é presidente da Beija-Flor, uma das mais importantes escolas de samba do Carnaval carioca. Aliás, a atriz desfilou lá neste ano.



Gabriel David também possui conexões políticas significativas na Cidade Maravilhosa e região metropolitana. Ele é sobrinho de ex-prefeitos de Nilópolis e possui deputados de destaque como parentes próximos. Antes de Giovanna, ele ficou conhecido devido ao seu namoro com a cantora Anitta.



O relacionamento com a cantora ocorreu entre abril e maio de 2020, recebendo sua dose de destaque na mídia, mas logo chegou ao fim. Gabriel, então, teria voltado sua atenção para Giovanna, enviando várias mensagens em busca de sua atenção. Foi através de um jantar organizado por Pedro Scooby que os dois finalmente se conheceram. Agora, três anos depois de assumirem a relação, eles estão noivos.