Giovanna - Reprodução/Globo

Publicado 15/03/2024 12:20

A 13ª Prova do Líder do BBB 24 deu o que falar nas redes sociais após a vitória de Giovanna. Além de conquistar a liderança, a sister também levou para casa um prêmio em dinheiro. No entanto, muitos internautas alegam que a participante teve uma vantagem injusta ao visualizar a placa da prova antes dos outros competidores.



Surgiram imagens no X, antigo Twitter, sugerindo que Giovanna já havia descoberto a localização do card da vitória antes de fazer sua escolha. Assim, internautas dominaram as redes sociais com especulações sobre suposta trapaça na dinâmica e exigem uma revisão da Prova do Líder.



Diversos telespectadores se mobilizaram para pedir uma investigação mais aprofundada sobre o momento da dinâmica que viralizou na internet. Alguns usuários até se mostraram indignados com o que consideraram uma manipulação da prova em favor de Giovanna. A produção do reality show ainda não se pronunciou.



"Downy revisa a prova. Giovanna sabia e não foi só ela que sabia!", disparou uma usuária, dirigindo-se ao patrocinador da atividade. "Dá pra ver que a Giovanna viu o card quando ela estava na outra prova e a Fernanda e ela falaram sobre isso depois, que viram o card na cama 6", afirmou outra. "Prova do Líder mais ridícula que já vi. Deram a liderança para Giovanna de bandeja", criticou uma terceira.