Ana Castela e mãe - Foto: Reprodução

Publicado 15/03/2024 11:44 | Atualizado 15/03/2024 13:30

A polêmica envolvendo Ana Castela e a dupla Antony & Gabriel ganhou mais um capítulo com a entrada de Michele Castela, mãe da cantora, na discussão. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela defendeu a filha, acusando os sertanejos de tentarem se beneficiar da fama da boiadeira.



Ana Castela já havia tentado contato com a dupla para esclarecer a situação, mas não obteve resposta. Michele expressou sua frustração com a falta de retorno dos cantores. "Minha filha se pronunciou, como vocês viram, e vocês não deram nenhuma resposta pra ela. ‘Ah, mas ela nem segue a gente, ela não é fã’. Ela pode não ser, mas o pai dela e mãe dela são", informou a veterana.



A mãe de Ana Castela não poupou críticas, destacando a falta de consideração da dupla diante da situação. "Antony, você não tá tão chateado. Você tá aproveitando teu engajamento em cima do sucesso da Ana, porque isso também tá te dando engajamento", afirmou Michele, dando a entender que a dupla está surfando no sucesso da filha.



"Ela foi lá toda doce, respondeu vocês, e vocês não deram a mínima pra ela", apontou a mãe da Boiadeira. "A mesma coisa que você disse, que ela deveria ter consideração sobre a música, vocês também [deviam ter] com ela, porque vocês são mais velhos, vocês estão lidando com uma menina de 20 anos", encerrou Michele.