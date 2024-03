Susana Vieira não sabe se continuará atuando - Reprodução

Susana Vieira não sabe se continuará atuandoReprodução

Publicado 15/03/2024 10:15

Susana Vieira causou alvoroço ao revelar um método inusitado de memorizar textos de novelas. Em depoimento para o documentário "Tributo - Manoel Carlos", a atriz confessou que tinha uma "neura" para decorar os diálogos do renomado autor. Aos 81 anos, ela contou que gravava os roteiros no motel!

Em um relato surpreendente, Susana admitiu ter levado os diálogos das tramas de Manoel Carlos para motéis, decorando enquanto mantinha relações sexuais. "Nunca mais vou me esquecer quando botei o texto na beira da cama e eu tava numa posição lá, fazendo amor, lendo o texto porque eu não sabia aquela cena", contou.

Ao longo de sua carreira, Susana Vieira brilhou em diversas novelas do autor, como "A Sucessora", "Baila Comigo", "Por Amor" e "Mulheres Apaixonadas". No entanto, a atriz não especificou para qual dessas produções ela recorreu ao método pouco convencional de estudo ou com quem. A revelação despertou a curiosidade e surpresa dos fãs.

“Minha vó já dizia, ‘cê vai vê coisa fia’”, brincou uma internauta. “Era um texto que só precisava contar de um até três”, ironizou outro. “Há necessidade de expor esse assunto? Sem noção, deve ser a idade”, criticou uma terceira. “A companhia devia ser ruim né”, ponderou mais uma.