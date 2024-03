Bruna Marquezine e Bad Bunny são flagrados juntos e web aponta affair - Foto: Reprodução

Publicado 15/03/2024 09:23 | Atualizado 15/03/2024 09:25

Bruna Marquezine está causando alvoroço nas redes sociais após um suposto flagra em uma festa privada do cantor porto-riquenho Bad Bunny, em Los Angeles. Os dois teriam sido vistos juntos, gerando especulações sobre um possível affair entre a atriz e o artista internacional.

A informação foi compartilhada pelo perfil Deuxmoi, conhecido por divulgar flagras de celebridades. Uma mensagem anônima publicada pela página afirmou: "Bad Bunny e a modelo brasileira Bruna Marquezine foram vistos juntos em Los Angeles", sem fornecer mais detalhes sobre a ocasião.

É importante destacar que Bruna Marquezine é agenciada pela UTA - United Talent Agency desde abril de 2023, mesma agência que representa Bad Bunny. Esse vínculo profissional aumenta as chances de os dois terem se encontrado em eventos internacionais, como a festa em questão.

Bad Bunny, embora ainda não seja tão conhecido no Brasil, é uma estrela consagrada da música internacional. O cantor, cujo nome verdadeiro é Benito Antonio Martinez Ocasio, começou sua carreira de sucesso em 2018 com o lançamento da música "I Like It", em colaboração com Cardi B e Drake.