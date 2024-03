Rachel Sheherazade muda sorriso antes de estrear à frente de 'A Grande Conquista' - Foto: Reprodução

Publicado 14/03/2024 21:26 | Atualizado 14/03/2024 21:33

A coluna descobriu que Rachel Sheherazade se rendeu às famosas lentes de contato. A paraibana, que integrou o elenco de "A Fazenda 15" e está prestes a substituir Mariana Rios à frente do reality show "A Grande Conquista", da RecordTV, realizou o procedimento com a cirurgiã-dentista Priscilla Pocallet, a mesma profissional que atende Reynaldo Gianecchini, Cafu e Dudu Nobre, entre outros famosos.



Por meio de um vídeo no Instagram, Sheherazade destacou que, já no pré-atendimento, viu que a sua relação com a responsável pelo procedimento seria a melhor possível, pelo simples fato de ter entendido as suas necessidades. "Eu tinha certo temor com relação às lentes, porque não gostaria que ficassem dentes muito brancos e diferentes da minha coloração. Preferiria algo que valorizasse a estética dental, e não que a modificasse. Queria melhorar aquilo que já tinha e gostava", explicou Rachel.



Sem esconder a alegria com o depoimento da ex-comandante do telejornal "SBT Brasil", Pocallet explicou que a artista tem um bruxismo bem forte e, devido a essa característica, acabou perdendo bastante estrutura óssea com o tempo. "Porém, a gente recuperou isso. Agora, ela faz uso de uma placa noturna para proteção do trabalho. O resultado ficou lindo, e a Rachel está ainda mais bonita. Adorei cuidar dela! Além de ser uma grande fã como jornalista, virei sua admiradora pessoal também."