Vanderlei LuxemburgoReprodução/Jovem Pan

Publicado 15/03/2024 08:53 | Atualizado 15/03/2024 09:22

Após este colunista revelar com exclusividade que Vanderlei Luxemburgo estaria sendo processado por dar calote em Flat, descobrimos que essa não é a única ação polêmica envolvendo o ex-técnico. Ele também enfrentou uma batalha judicial por descumprimento de contrato de franquia no ano de 2019. Mais uma vez, a coluna traz informações exclusivas!



Apesar do famoso ter perdido em todas as instâncias, o autor da ação ainda não recebeu os valores devidos. Como resultado, a justiça buscou bloquear os bens de Vanderlei, mas sem sucesso até o momento. O treinador segue resistente em relação a saldar a dívida, impedindo a empresa de receber o pagamento devido.



Atualmente, uma vez que já citaram o Institulo Wanderley Luxemburgo Ltda, a justiça busca notificá-lo como pessoa física. Dessa forma, seria possível realizar o bloqueio de contas associadas ao seu CPF. O juiz responsável pelo processo é o Dr. Vítor Gambassi Pereira, da comarca de São Paulo.

A excelência decidiu não autorizar um novo bloqueio através do sistema utilizado anteriormente. Optando por reavaliar a situação, uma vez que não obtiveram qualquer sucesso, o juiz ordenou que os autos fossem arquivados. Vale destacar que a parte contrária foi intimada sobre a decisão.