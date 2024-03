Ana Clara rebate acusações de 'passar pano' para Yasmin: 'Sou juíza' - Foto: Reprodução

Ana Clara rebate acusações de 'passar pano' para Yasmin: 'Sou juíza'Foto: Reprodução

Publicado 15/03/2024 09:03 | Atualizado 15/03/2024 09:04

Após sua eliminação do BBB 24, Yasmin Brunet enfrentou uma série de críticas nas redes sociais. Além disso, internautas acusaram os apresentadores da Globo, especialmente a Ana Clara, de "passarem pano" para a modelo durante as entrevistas pós-confinamento.



Durante o Mesa Cast BBB, a apresentadora rebateu as críticas com firmeza. "Fiz exatamente essa pergunta hoje na nossa reunião de pauta: o que consiste ‘passar pano’?", contou Ana Clara. Ela então demonstrou a dificuldade de abordar questões delicadas com ex-participantes que acabaram de sair do reality show.



"O que vocês esperam que a gente faça? Chame uma pessoa que acabou de sair de um confinamento, que está ferrada da cabeça, bote sentada aqui e comece a apontar erro?", perguntou a ruiva. "A gente é juíza, aqui só tem juiz da moral e dos bons costumes. Vai arrumar o que fazer", declarou.



Vale destacar que Yasmin Brunet foi a 12ª eliminada do BBB 24, saindo da casa com 80,76% dos votos do público. Sua saída gerou uma onda de debates nas redes, destacando a controvérsia em torno da maneira como os ex-participantes são abordados pelos programas da Globo.