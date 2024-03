Alane vira piada na web após entupir vaso pela quinta vez: 'Imagina' - Foto: Reprodução

Alane vira piada na web após entupir vaso pela quinta vez: 'Imagina' Foto: Reprodução

Publicado 15/03/2024 10:00

Durante a madrugada desta sexta-feira (15), o nome de Alane ganhou destaque após ela entupir o vaso sanitário do BBB 24 pela quinta vez. Ao perceber o problema, a sister chamou seus aliados na casa, Beatriz, Matteus e Davi, para ajudar. O assunto logo repercutiu nas redes sociais.

Entre risadas, os brothers lidaram com a situação de forma descontraída. "Um raio não cai duas vezes no mesmo lugar? Cai sim", brincou Matteus. Alane respondeu com bom humor: "Outras quatro vezes…". A cena divertida logo virou pauta na web, surgindo entre os assuntos mais comentados no X, antigo Twitter.

“Todo mundo caga…”, afirmou Bia, voltando com um balde de água para ajudar a amiga. “O estrago foi grande… Entupir o vaso é normal, só no BBB que é um pouco diferente”, disse Matheus em tom de brincadeira. Apesar de zoarem a bailarina, os brothers se uniram para resolver o problema e ajudar Alane.

Já os internautas fizeram piadas sobre a situação, constatando o azar da sister. “Meu Deus, o que tão dando pra ela comer? A bicha entupindo o vaso de novo (risos) to passando mal”, disparou um. “ “Eu não to crendo que essa é a quinta vez que ela entope o vaso vei”, afirmou outro. “Imagina sair do BBB com fama de cagona e entupidora de vaso”, ponderou um terceiro.