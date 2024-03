Fim de parceria faz cachê de atores de nova novela do SBT despencar - Foto: Divulgação

Publicado 15/03/2024 12:48

Após uma série de mudanças e reviravoltas nos bastidores, incluindo alterar título e sinopse da produção, o SBT finalmente anunciou sua nova novela. Escalada para o horário nobre, "A Caverna Encantada" será o novo folhetim da emissora. No entanto, antes mesmo de iniciar as gravações, o orçamento já sofreu uma queda significativa.

Conforme revelado pela colunista Mariana Morais, após o fim da parceria com o Prime Video, a emissora precisou reduzir o cachê oferecido aos atores. Assim, uma das perdas mais impactantes foi o ator Joaquim Lopes. O artista estava entre os grandes nomes escalados para a trama, mas não teria concordado com o valor oferecido.

Ainda segundo a jornalista, o ator estava entusiasmado com o papel de pai da personagem principal, interpretado por Mel Summer. Porém, sua empolgação não foi suficiente para dar vida ao personagem após constatar o cachê. A decepção de Joaquim reflete um padrão entre outros atores, que enfrentam dilemas semelhantes. Ainda assim, alguns optaram por seguir no elenco do folhetim.

"A Caverna Encantada" promete trazer elementos que cativam o público infantil, como diversas aventuras em um misterioso colégio interno. A escalação do elenco inclui nomes como Sofia Fornazari, Juju Teófilo, Theo Werneck e Luiza Tomé. A trama substituirá “A Infância de Romeu e Julieta”, entrando no ar já no segundo semestre de 2024.