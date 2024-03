Andressa Urach se desespera após raio atingir seu avião - Reprodução / Instagram

Publicado 15/03/2024 11:26

A produtora de conteúdo adulto, Andressa Urach, deixou os fãs surpresos ao anunciar seus planos para uma cirurgia de retirada de costelas. O foco da influenciadora seria afinar a cintura. Além disso, ela já revelou que deve aproveitar a internação para aumentar suas próteses de silicone nos seios.

Em entrevista à Quem, ainda antes de ser hospitalizada, a famosa revelou seus planos ousados. "Vou retirar as costelas para afinar a cintura e decidi aproveitar a mesma internação para aumentar o peito. Quero colocar o máximo de silicone que couber", detalhou ela, empolgada com a futura mudança.

As cirurgias serão realizadas no Hospital Blanc, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os responsáveis serão os renomados cirurgiões Gustavo e Jaqueline Ramasco. O procedimento, que se trata da remoção de quatro costelas, está previsto para durar duas horas.

“Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Tenho 72 cm e, com essa cirurgia, existe a possibilidade de diminuir de seis até 18 centímetros”, revelou Andressa. “Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos”, declarou ela, que planeja aumentar o volume dos seios em até um litro.