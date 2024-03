Marco Pigossi com o marido, Marco Calvani - Reprodução/Instagram

Marco Pigossi com o marido, Marco CalvaniReprodução/Instagram

Publicado 15/03/2024 15:49 | Atualizado 15/03/2024 15:56

O ator Marco Pigossi abriu o coração e revelou detalhes de como foi pedido em casamento pelo cineasta italiano Marco Calvani. Os dois estão juntos há cerca de três anos e oficializaram a união em dezembro do ano passado.

O artista, que está no elenco do filme "High Tide", com produção e direção de Calvani, revelou que foi pedido em casamento no último dia das gravações do longa-metragem.

"Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história", declarou em entrevista à CNN.

"Nós brincamos que esse filme é nosso primeiro filho. Marco já estava escrevendo o roteiro quando nos conhecemos, mas o personagem principal se tornou brasileiro por minha causa. É uma história de amor que tem tudo a ver com a nossa e me orgulho muito desse trabalho", completou Pigossi.