Douglas Sampaio estará na série 'Reis'Vinny Nunes

Publicado 15/03/2024 19:39 | Atualizado 15/03/2024 20:44

Afastado das novelas desde 2017, Douglas Sampaio anunciou seu novo projeto nas redes sociais nesta sexta-feira (15). O artista, que foi inocentado pela Justiça em processo de agressão movido pela ex-namorada , entrou para o elenco da série “Reis”, da Record.

Em seu perfil no Instagram, o ator abriu uma galeria de fotos. Ele publicou uma selfie dentro de um carro e ao lado de Henrique Camargo para comemorar a novidade.

"Feliz demais com o retorno na casa que eu amo muito, um lugar incrível e equipe extraordinária, estava com saudade”, comemorou na legenda. Bom demais rever os amigos e tantas histórias relembradas. Bora pra mais uma fazer o que a gente ama", escreveu na legenda da publicação.

A décima temporada da série, intitulada “A Decadência”, estreia em abril e o personagem de Douglas ainda não foi revelado.

Relembre o caso

Douglas Sampaio foi acusado em 2018 pela atriz Jeniffer Oliveira. A artista, que interpretou a Flora de "Malhação: Vidas Brasileiras", afirmou ter sido agredida fisicamente pelo até então namorado.

De acordo com advogado do ator, foi concluído que não há provas da violência. Na ocasião, famosas como Preta Gil, Fernanda Rodrigues, Nanda Costa, Fernanda Lima e Bruna Marquezine, se manifestaram à favor da ex-namorada. No entanto, após o ator ser inocentado, Douglas não recebeu uma retratação da classe artística.



O ator foi inocentado das acusações de agressão feitas por Jeniffer Oliveira em setembro do ano passado. No entanto, ele contou em fevereiro que ainda não recebeu indenização da atriz. Além de Jeniffer, Douglas também revelou que a justiça o inocentou das acusações feitas por Rayanne Morais.