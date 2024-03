Bruno Gadiol é pedido em namoro - Reprodução/Instagram

Publicado 16/03/2024 12:10 | Atualizado 16/03/2024 12:10

Bruno Gadiol foi pego de surpresa com um pedido de namoro durante o show do Jão. O ator e cantor, que estrelou "Malhação" e "As Five", compartilhou o momento especial nas redes sociais neste sábado (16).

A surpresa foi feita por Rômulo Marcato durante o show da "SUPERTURNÊ" em São Paulo, que aconteceu em janeiro. No vídeo, Rômulo aparece ajoelhando e entregando um anel de compromisso ao cantor. Quando ele aceitou, os dois se beijaram e comemoraram o relacionamento.

Apesar do pedido ter sido público, o cantor só compartilhou agora registro por conta de seu trabalho. "Mas afinal, Bruno… você está namorando ou não? TÔ! Estou namorando esse menino lindo aí do vídeo que me deu uma aliança de surpresa em pleno show do Jão", declarou Gadiol no Instagram.

"Estamos juntos há quase três meses, mas não tínhamos aberto a todos porque eu tinha uma estratégia de marketing importante para fazer (risos). Mas que bom que agora posso me declarar pra ele e dizer o quanto sou feliz por ser seu namorado", explicou.

"Meu amor, não vejo a hora de podermos ficar juntinhos todos os dias nos amando. A distância hoje é nossa barreira, mas de modo algum vai atrapalhar o nosso amor e união. Estou te esperando aqui em São Paulo. Você sabe, né? Te amo e vem logo!", completou.