Larissa Manoela atualiza fãs sobre estado de saúdeReprodução/Instagram

Publicado 16/03/2024 15:28

Na última quinta-feira (14), Larissa Manoela revelou que sentiu um mal-estar repentino depois de um treino. Na tarde deste sábado (16), a atriz contou aos fãs que está de repouso e deu atualização sobre seu estado de saúde.

A artista surgiu nos stories do Instagram fazendo nebulização e contou que teve uma noite melhor, em comparação com a anterior. "Acordei sem febre, mas com muita dor na garganta, uma tosse chata, amígdalas inchadas e muita queimação na região do peito. Sigo com medicação e muita hidratação", relatou.

"Já descobri que não é Covid pelo exame. Deve ser uma virose porque soube que tem muita gente assim também", afirmou.

Por conta do quadro, a atriz precisou interromper os ensaios da peça "A Noviça Rebelde", em que interpreta a protagonista. "Achamos melhor poupar agora do que lá na frente piorar", explicou. "Vocês me conhecem. Me cobro muito e quase nunca consigo parar. Mas meu corpo precisava desse repouso".

